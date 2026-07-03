Продажу бензина без топливных карт возобновили на АЗС в Новороссийске
Продажа бензина без топливных карт возобновилась на АЗС в Новороссийске. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ) городом.
Ранее стало известно, что на АЗС в Новороссийске отсутствует бензин, поэтому заправку осуществляли только по топливным картам.
«По состоянию на 13:00 мск 3 июля в Новороссийске отпускают топливо 15 АЗС», - указали в МЦУ.
Отмечается, что на всех работающих заправках топливо отпускают только в топливные баки.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что правительству РФ следует вводить чрезвычайные меры на фоне топливного кризиса, вызванного остановкой работы части нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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