Основной фигурант дела о подготовке покушения на Симоньян получил 25 лет колонии
Михаил Балашов, который является основным фигурантом дела о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, был приговорён к 25 годам лишения свободы.
Как сообщает RT, Балашов - организатор ячейки организации National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией).
По решению Второго западного окружного военного суда первые четыре года мужчина будет находиться в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.
Ранее Балашов признался, что спецслужбы Украины предложили ему по 1,5 млн рублей за убийство Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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