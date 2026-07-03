Основной фигурант дела о подготовке покушения на Симоньян получил 25 лет колонии

Как сообщает RT, Балашов - организатор ячейки организации National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией).

По решению Второго западного окружного военного суда первые четыре года мужчина будет находиться в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее Балашов признался, что спецслужбы Украины предложили ему по 1,5 млн рублей за убийство Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

