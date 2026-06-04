Фабрика безвкусной колбасы: В России поддержали Тарантино в критике Голливуда
Среди кинематографа любой страны есть как хорошие работы, так и халтура, но оценке Квентина Тарантино можно доверять, сказал НСН Александр Сокуров.
Надо знать меру в оценке кино, но если Квентин Тарантино негативно высказывается о Голливуде, значит, на то есть причины, заявил в беседе с НСН народный артист России, режиссер Александр Сокуров.
Новые американские фильмы не выдерживают критики, заявил режиссер Квентин Тарантино в интервью журналу Sight & Sound. По его словам, почти в каждой современной картине есть недостатки, неправдоподобие, потворство зрителям, неудачно подобранные актеры. Это превращает Голливуд в «фабрику безвкусной колбасы». Тарантино уточнил, что среди последних фильмов ему понравилась «Вестсайдская история» (2021) и «Горизонт: американская сага» (2024), но целом походу в кино режиссер теперь предпочел бы чтение. Сокуров заметил, что в кинематографе любой страны встречаются как достойные работы, так и халтура.
«Кинорежиссер Тарантино живет внутри американского кинематографического процесса. Ему, конечно, известны многие подробности, которые не могут быть известны человеку, живущему в России. Среди фильмов, сделанных в США, которые мы смотрим, есть мастерски сделанные работы. Как и среди фильмов, сделанных в России, во Франции есть мастерски сделанные работы, а есть халтура, в том числе телевизионная. Думаю, что тут надо знать меру в оценках. Но Тарантино знает, что он говорит, и почему он вдруг сейчас начал об этом говорить», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что не готов давать личную оценку современному голливудскому кино.
«Я смотрю очень мало нового кино, у меня просто нет времени на это. Не могу составить суждения, стало ли голливудское кино лучше или хуже. Общий уровень коммерческого кино всегда был один: с точки зрения ремесленного мастерства это были великолепные работы, а с точки зрения художественных оценок — это дело вкусовое», - уточнил он.
Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН подчеркнул, что сегодня кинематограф находится в кризисе.
«Я лично знаю Квентина, он иногда бывает не очень аккуратен в словах. Но вообще, на мой взгляд, качество голливудской продукции сильно снизилось. Беспокойство высказывает не только Тарантино, но и Спилберг, Скорсезе. Есть определенный кризис жанра. Это связано с развитием платформ, искусственным интеллектом. Кинематограф в кризисе, это касается и формы, и содержания. Но любой кризис преодолевается. Посмотрим, какие новые формы найдет кино, ничего страшного или смертельного нет, бывает. Искренне надеюсь, что Голливуд это преодолеет», - подчеркнул он.
Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил НСН, что некоторые фильмы Голливуда не дотягивают до лучших примеров современного российского кино.
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