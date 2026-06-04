Собеседник НСН добавил, что не готов давать личную оценку современному голливудскому кино.

«Я смотрю очень мало нового кино, у меня просто нет времени на это. Не могу составить суждения, стало ли голливудское кино лучше или хуже. Общий уровень коммерческого кино всегда был один: с точки зрения ремесленного мастерства это были великолепные работы, а с точки зрения художественных оценок — это дело вкусовое», - уточнил он.

Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН подчеркнул, что сегодня кинематограф находится в кризисе.

«Я лично знаю Квентина, он иногда бывает не очень аккуратен в словах. Но вообще, на мой взгляд, качество голливудской продукции сильно снизилось. Беспокойство высказывает не только Тарантино, но и Спилберг, Скорсезе. Есть определенный кризис жанра. Это связано с развитием платформ, искусственным интеллектом. Кинематограф в кризисе, это касается и формы, и содержания. Но любой кризис преодолевается. Посмотрим, какие новые формы найдет кино, ничего страшного или смертельного нет, бывает. Искренне надеюсь, что Голливуд это преодолеет», - подчеркнул он.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил НСН, что некоторые фильмы Голливуда не дотягивают до лучших примеров современного российского кино.

