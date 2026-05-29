Николас Кейдж назвал лучшего Человека-паука в кино
Лучше остальных Человека-паука в кино сыграл актёр Эндрю Гарфилд. Об этом в интервью изданию Complex заявил Николас Кейдж.
Гарфилд сыграл супергероя в лентах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». Кейдж, сам сыгравший «паучка» в новом фильме «Человек-паук: Нуар», отметил, что его молодой коллега «проделал потрясающую работу».
«Я считаю, что Гарфилд был действительно великолепным Человеком-пауком. Он отлично справился со своей ролью. Он замечательный актёр», - сказал 62-летний артист.
Ранее Кейдж, который является племянником режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, официально отказался от данной ему при рождении фамилии родственника и сменил её на сценический псевдоним, пишут «Известия».
