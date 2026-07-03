Отмененный концерт Спивакова и Фрейндлих перенесли на 12 сентября
Концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром «Виртуозы Москвы» состоится 12 сентября 2026 года. Об этом сообщает Московский международный дом музыки (ММДМ).
Речь идёт о концерте «...Она и музыка и слово...». Он должен был пройти 21 июня, но из-за госпитализации Спивакова был отменён.
«Концерт... перенесён на 12 сентября. Билеты действительны», - говорится в сообщении ММДМ.
Ранее супруга Спивакова Сати заявила, что музыкант идёт на поправку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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