Грузинское гражданство композитора Константина Меладзе облегчит ему возможность зарабатывать деньги в России, заявил в интервью НСН музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По данным издания Mash, Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Отмечается, что у композитора до этого был украинский паспорт, от которого он, вероятно, отказался, поскольку Грузия не признает двойное гражданство. Рудченко объяснил, зачем проживающему в Италии Меладзе грузинский паспорт.