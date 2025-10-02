Путин прокомментировал высказывание Трампа о «бумажном тигре»
Президент России Владимир Путин заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» могли быть сказаны с иронией. Об этом он сказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Во время обсуждения модератор Федор Лукьянов в шутку предложил подарить Трампу фигурки тигров из бумаги. Путин ответил, что у них с американским президентом свои отношения, и они сами знают, какие подарки могут друг другу преподнести.
Российский лидер подчеркнул, что не знает точного контекста заявления Трампа. По его словам, выражение могло носить ироничный характер.
Путин также допустил, что за словами о «бумажном тигре» могло скрываться приглашение другим политикам самим «разобраться» с Россией, передает «Радиоточка НСН».
