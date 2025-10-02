Путин прокомментировал высказывание Трампа о «бумажном тигре»

Президент России Владимир Путин заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» могли быть сказаны с иронией. Об этом он сказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Во время обсуждения модератор Федор Лукьянов в шутку предложил подарить Трампу фигурки тигров из бумаги. Путин ответил, что у них с американским президентом свои отношения, и они сами знают, какие подарки могут друг другу преподнести.