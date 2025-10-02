Новые правила возврата на Ozon грозят подорожанием товаров

Россиянам стоит готовиться к подорожанию товаров на маркетплейсе Ozon и ухудшению качества обслуживания. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Эксперт отметил, что принудительное введение новых правил возврата товаров с 1 октября, несмотря на обещания об отсрочке, показало отсутствие равноправного диалога с продавцами. По его словам, подобный подход нарушает принцип свободы договора и вынуждает малый и средний бизнес принимать невыгодные условия.