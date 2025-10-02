Новые правила возврата на Ozon грозят подорожанием товаров
Россиянам стоит готовиться к подорожанию товаров на маркетплейсе Ozon и ухудшению качества обслуживания. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
Эксперт отметил, что принудительное введение новых правил возврата товаров с 1 октября, несмотря на обещания об отсрочке, показало отсутствие равноправного диалога с продавцами. По его словам, подобный подход нарушает принцип свободы договора и вынуждает малый и средний бизнес принимать невыгодные условия.
Мосягин подчеркнул, что особенно уязвимы предприниматели, работающие по модели FBS, которые теперь теряют прямой контроль над качеством и упаковкой возвращаемых товаров. Это, по его словам, грозит ростом негативных отзывов и дополнительными издержками, особенно в фэшн-сегменте, где уровень возвратов достигает 45%. В итоге расходы бизнеса будут переложены на покупателей.
Экономист добавил, что действия Ozon вызвали интерес Федеральной антимонопольной службы, которая проверяет новые правила на соответствие законодательству. По его мнению, для обеспечения баланса интересов всех участников рынка электронной торговли могут потребоваться дополнительные меры, передает «Радиоточка НСН».
