Путин назвал Трампа комфортным собеседником и отметил его умение слушать
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с американским лидером Дональдом Трампом удобно вести диалог, так как он умеет слушать и реагировать на аргументы.
Глава государства отметил, что знаком с Трампом давно и охарактеризовал его как человека, склонного к эпатажу, но при этом внимательного к собеседнику.
Путин напомнил, что их последняя встреча состоялась 15 августа на Аляске. По его словам, тогда обсуждалась исключительно ситуация вокруг Украины, а двусторонняя повестка не затрагивалась. Президент подчеркнул, что сам факт детального разговора об урегулировании конфликта можно считать положительным.
Клуб «Валдай» был создан в 2004 году и объединяет ведущих экспертов из разных стран в области политики, экономики и международных отношений, передает «Радиоточка НСН».
