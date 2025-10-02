Путин назвал Трампа комфортным собеседником и отметил его умение слушать

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с американским лидером Дональдом Трампом удобно вести диалог, так как он умеет слушать и реагировать на аргументы.

Глава государства отметил, что знаком с Трампом давно и охарактеризовал его как человека, склонного к эпатажу, но при этом внимательного к собеседнику.

Путин заявил о готовности поддержать предложение Трампа по Газе

Путин напомнил, что их последняя встреча состоялась 15 августа на Аляске. По его словам, тогда обсуждалась исключительно ситуация вокруг Украины, а двусторонняя повестка не затрагивалась. Президент подчеркнул, что сам факт детального разговора об урегулировании конфликта можно считать положительным.

Клуб «Валдай» был создан в 2004 году и объединяет ведущих экспертов из разных стран в области политики, экономики и международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры