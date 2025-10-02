Путин назвал Трампа комфортным собеседником и отметил его умение слушать

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с американским лидером Дональдом Трампом удобно вести диалог, так как он умеет слушать и реагировать на аргументы.

Глава государства отметил, что знаком с Трампом давно и охарактеризовал его как человека, склонного к эпатажу, но при этом внимательного к собеседнику.