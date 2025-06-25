Драматург и режиссер Савва Савельев в интервью НСН рассказал о сотрудничестве с актером Данилой Козловским и новом спектакле с его участием.

Ранее стало известно, что в сентябре Театр Ермоловой выпустит первую премьеру нового сезона — спектакль Саввы Савельева «Чуковский», главную роль в котором сыграет Данила Козловский. После начала СВО актер на фоне различных обвинений общественников выпал из медийного поля, однако в 2025 году вернулся к театральным постановкам в Москве. Савельев отметил, что это будет уже третий его спектакль с Козловским.