Путин рассказал об отношениях с Макроном

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его взаимодействие с президентом Франции Эммануэлем Макроном строится на рабочих и доброжелательных началах.

Глава государства подчеркнул, что между ним и французским лидером сохраняются нормальные контакты, несмотря на политические разногласия.

Клуб «Валдай» был создан в 2004 году и объединяет российских и зарубежных экспертов в области политики, экономики, истории и международных отношений.

Название организация получила по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, передает «Радиоточка НСН».

