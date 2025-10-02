Путин рассказал об отношениях с Макроном
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его взаимодействие с президентом Франции Эммануэлем Макроном строится на рабочих и доброжелательных началах.
Глава государства подчеркнул, что между ним и французским лидером сохраняются нормальные контакты, несмотря на политические разногласия.
Клуб «Валдай» был создан в 2004 году и объединяет российских и зарубежных экспертов в области политики, экономики, истории и международных отношений.
Название организация получила по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны сообщило о сбитых дронах над Черным морем
- «Музыкальный бум!»: Спрос россиян на зарубежные концерты вырос в 70 раз
- Гитарист Роман Мирошниченко оценил шансы на попадание в шорт-лист «Грэмми»
- Прочь из каменных джунглей: Почему россияне полюбили глэмпинги
- Путин прокомментировал высказывание Трампа о «бумажном тигре»
- Путин назвал Трампа комфортным собеседником и отметил его умение слушать
- Путин рассказал об отношениях с Макроном
- Новые правила возврата на Ozon грозят подорожанием товаров
- Водителя, нарушившего ПДД по дороге в роддом, могут освободить от наказания
- «Авантюра и вагон доверия»: Как Данила Козловский стал «Чуковским»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru