Путин рассказал об отношениях с Макроном

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его взаимодействие с президентом Франции Эммануэлем Макроном строится на рабочих и доброжелательных началах.

Глава государства подчеркнул, что между ним и французским лидером сохраняются нормальные контакты, несмотря на политические разногласия.