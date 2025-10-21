Трамп заявил, что в скором времени поможет разрешить девятый конфликт

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре намерен способствовать разрешению девятого международного конфликта за время своего руководства страной. Об этом он заявил на мероприятии в Белом доме.

«Восемь войн, девятая на подходе», — сказал американский лидер, напомнив, что ранее ему удалось урегулировать восемь кризисов, включая палестино-израильский, отмечает RT.

По словам Трампа, в более чем половине случаев этого удалось добиться с помощью экономических инструментов и введения пошлин.

Хотя Трамп не уточнил, о каком именно конфликте идет речь, вероятно, что под девятым он подразумевал ситуацию вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

