Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в Белгородской области
В Грайворонском округе Белгородской области погиб мужчина в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы области, инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая. В результате целенаправленной атаки ВСУ мужчина получил тяжелые ранения и скончался до прибытия в больницу. Автомобиль, по которому был нанесён удар, полностью уничтожен огнем.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
