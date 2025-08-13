Стилист Белов объяснил возвращение моды 2000-х ностальгией зумеров
Эксперт по стилю Александр Белов в беседе с НСН подтвердил тенденцию на возвращение моды 2000-х.
Стилист Александр Белов в беседе с НСН связал возвращение моды 2000-х с желанием зумеров адаптировать те вещи, которые им особенно приглянулись в детстве.
Стиль начала двухтысячных пользуется особенной популярностью у представителей поколения Z (родившихся примерно с 1997 по 2012 год), сообщает Associated Press. Среди востребованных вещей — джинсы-клеш, камуфляжные шорты, микроюбки и очки с хромированными линзами. Одежду из нулевых охотно покупают сейчас в секонд-хендах, на барахолках и онлайн. Белов напомнил, что периодически возвращаются 90-е, 80-е, и другие стили.
«Есть такое понятие, как цикличность. И, разумеется, все новое - это хорошо забытое старое. Периодически возвращаются 90-е, 80-е, и другие стили. В данном случае зумеры вспоминают вещи, которые им особенно приглянулись в детстве, решив адаптировать их под современный лад. Например, заниженная талия, брюки-клеш, какие-нибудь блестки», - пояснил Белов.
Вместе с тем, он призвал учитывать и тот факт, что некоторые из вещей 2000-х искажают пропорции фигуры.
«Все, что делается, все к лучшему. Рано или поздно к этому бы пришло. Главное, чтобы эти вещи выглядели хорошо, потому что многие из них искажают пропорции тела и сильно уродуют. Хочется, чтобы подрастающее поколение выбирало эстетичные вещи, которые им идут, а не только модные», - добавил эксперт.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец раскритиковал новый стандарт школьной формы в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
