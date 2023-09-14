«От Прилучного до Сукачева»: Дизайнер Керимова назвала самых стильных артистов

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила известный дизайнер Аника Керимова, организовавшая недавно в столице модную «Барби-вечеринку».

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Музыкальный уикенд в столице начнется с пятничного концерта группы «7Б» (15 сентября, «Мумий Тролль бар»), после чего Иван Демьян откроет осенний сезон в Питере. Ну а вокалистка «Мураками» Диляра Вагапова вместе с друзьями из Lascala, «Слота» и «Анимации» отметит на сцене День рождения (17 сентября, «Gipsy»).

В Москве также пройдет концерт Дианы Арбениной (17 сентября, «Урбан») и презентация нового альбома уральской группой «Курара».

В Мурманске идут Дельфина, в Екатеринбурге на Ольгу Бузову, а в Астрахани на «Руки Вверх!», а вот концерт «Ленинграда» в «Лужниках», запланированный на 16 сентября, не состоится.

Аника Керимова рассказала НСН о любимых музыкантах, собирающих стадионные концерты.

«Zivert (на фото) потрясающая певица, трудоголик. С ней настолько грамотно работают стилисты, она всегда выглядит с иголочки. Это пахарь с большой буквы. Я считаю, она талантливая во всем, она продумывает все до мелочей. Если посмотреть на ее образы и выступления, она выкладывается на 100%. "Руки Вверх!" - это моя молодость, они такую популярность сейчас набирают, собирают стадионы, они таки молодцы. Я вам скажу больше, мы сейчас будем справлять день рождения Дома моды в стиле 1990-х и привлекаем «артистов из 90-х». Шнуров хорошо одевается, он красавчик, хорошо выглядит, его песни все любят, в караоке поют, это показатель. Я бы сходила с удовольствием на концерт "Ленинграда"», - сказала основатель и владелец Дома моды «Аника Керимова».

