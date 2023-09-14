«От Прилучного до Сукачева»: Дизайнер Керимова назвала самых стильных артистов
Организатор нашумевшей «Барби-вечеринки» в эфире НСН назвала Прилучного «эталоном стиля», похвалила Сукачева за ретро-кепки, отметив также потрясающую Zivert и красавчика Шнурова.
Концерты: «Пахарь Zivert и красавчик Шнуров»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила известный дизайнер Аника Керимова, организовавшая недавно в столице модную «Барби-вечеринку».
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Музыкальный уикенд в столице начнется с пятничного концерта группы «7Б» (15 сентября, «Мумий Тролль бар»), после чего Иван Демьян откроет осенний сезон в Питере. Ну а вокалистка «Мураками» Диляра Вагапова вместе с друзьями из Lascala, «Слота» и «Анимации» отметит на сцене День рождения (17 сентября, «Gipsy»).
В Москве также пройдет концерт Дианы Арбениной (17 сентября, «Урбан») и презентация нового альбома уральской группой «Курара».
В Мурманске идут Дельфина, в Екатеринбурге на Ольгу Бузову, а в Астрахани на «Руки Вверх!», а вот концерт «Ленинграда» в «Лужниках», запланированный на 16 сентября, не состоится.
Аника Керимова рассказала НСН о любимых музыкантах, собирающих стадионные концерты.
«Zivert (на фото) потрясающая певица, трудоголик. С ней настолько грамотно работают стилисты, она всегда выглядит с иголочки. Это пахарь с большой буквы. Я считаю, она талантливая во всем, она продумывает все до мелочей. Если посмотреть на ее образы и выступления, она выкладывается на 100%. "Руки Вверх!" - это моя молодость, они такую популярность сейчас набирают, собирают стадионы, они таки молодцы. Я вам скажу больше, мы сейчас будем справлять день рождения Дома моды в стиле 1990-х и привлекаем «артистов из 90-х». Шнуров хорошо одевается, он красавчик, хорошо выглядит, его песни все любят, в караоке поют, это показатель. Я бы сходила с удовольствием на концерт "Ленинграда"», - сказала основатель и владелец Дома моды «Аника Керимова».
Театр: Любовь Радзинского и кепки Сукачева
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль «104 страницы про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского в Театре на Таганке, «БЕСприданница» в Театре им. Моссовета и мюзикл «Крем» в Театр им. Ермоловой, который режиссер Алексей Золотовицкий сравнил с творениями Тима Бёртона.
В Новосибирске идут на «Фальшивую ноту», а театралов Петербурга заинтересовали «Рок-н-ролл на закате» и «Сны из 1990-х».
Аника Керимова сказала НСН, что «стиль девяностых» возвращается, и похвалила Гарика Сукачева (на фото) за его знаменитые кепки.
«Не видела его коллекцию, но кепки в любых исполнениях сейчас модные, доставайте кепку, если она была у вас в 1990-е. Сейчас деним возвращается в моду. Наш Дом моды представляет огромное количество коллекций из джинсы на осенне-зимний сезон, это прямые и зауженные брюки, плащи и кепки. Кепки – сейчас это очень модно», - посоветовала собеседница НСН.
Кино: Пальто Прилучного и мечта о Барби
В числе главных кинопремьер выходных продолжение популярной зумерской франшизы «После. Навсегда», триллер «Искусство по понятиям» с Умой Турман и Сэмюэлом Л.Джексоном, а также российская мелодрама «У людей так не бывает» с Владимиром Меньшовым и Константином Хабенским.
Однако, по мнению экспертов, все эти фильмы затмят пиратские показы «Барби», которые сегодня «официально» стартовали более чем в ста российских городов, включая Москву.
Аника Керимова сказала НСН, что считает куклу Барби примером для всех девушек, однако усомнилась в смысловой нагрузке голливудской картины.
«Фильм "Барби" я не смотрела, но в самом тренде ничего плохого не вижу. Я, например, выросла на игрушках Барби, на ее домике, на всем, что с этим связано. Это же здорово, что девочки хотят выглядеть ухоженными, красивыми, в красивой одежде. Барби – это про женскую красоту. Те, с кем я разговаривала, говорят, что этот фильм чуть-чуть бестолковый и в нем нет никакого смысла, он просто хорошо распиаренный. Есть много хороших российских фильмов. Мы с сыном были на "Чебурашке", классный фильм. У нас стали здорово снимать российское кино, я сотрудничаю со многими известными артистами, это люди, достойные уважения, например, Павел Прилучный, Светлана Ходченкова», - отметила дизайнер.
Она назвала Прилучного «эталоном мужского стиля», а также похвалила Дженифер Лопес и Ким Кардашьян.
«Есть много людей, которым предлагают уйти в западное кино, но они держатся, показывая, что здесь есть потрясающие артисты. Я смотрю все фильмы с Ходченковой и Прилучным, супруге которого я шила свадебное платье год назад. Прилучный всегда выглядит хорошо, это эталон мужского стиля. Он всегда подбирает себе образы, его фирменные пальто подчеркивают мужское достоинство. Дженнифер Лопес всегда шикарно выглядит. Я была в Италии на неделе моды, Ким Кардашьян шикарно выглядела в одежде от дома моды "Dolce&Gabbana". У нее свой стиль и она его четко придерживается. Но не будем забывать, что их одевают мировые дома моды и они готовятся не за месяц или два, бывает, им за год шьют одежду для показов. Нам есть, куда расти в этом плане», - констатировала собеседница НСН.
При этом Керимова отметила, что фирменный цвет ее Дома моды связан с Барби и «длинной историей из моего детства». По ее словам, Барби-вечерника (на фото), прошедшая в конце августа в Москве, позволила многим женщинам воплотить в жизнь свою давнюю мечту.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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