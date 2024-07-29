В России не нашлось промоутера, готового заплатить Уэсту $5 млн за концерт в Москве
Гонорар в пять миллионов долларов смогут заплатить не промоутеры, а тусовочные баснословно богатые нувориши, которым все равно, на что тратиться, сказал НСН Эдуард Ратников.
Зарубежные артисты сегодня боятся выступать в России, которая находится под санкциями, поэтому концерт Канье Уэста в Москве маловероятен, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Американский рэпер Канье Уэст запросил за выступление в Москве пять миллионов долларов, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что организаторы склоняются к проведению концерта в "Лужниках", а самому Канье больше понравилась "ВТБ Арена". Плановой датой выступления называют 7 сентября. Ратников заявил, что гонорар в пять миллионов долларов соответствует уровню артиста.
«Когда мы в 2018 предлагали пять миллионов долларов за два шоу Эминему, его, к сожалению, не удивила эта цифра. Но гонорар более пяти миллионов долларов – это бессмысленно. Если артист способен продать 50 тысяч билетов по пять тысяч рублей, понятно, каким может быть потенциальный валовый сбор. От 30 до 40% из этой суммы - стоимость выступления артиста, гонорар. Это не просто деньги в карман, на подготовку шоу нужны огромные суммы на костюмы, аренду оборудования. Гонорар в пять миллионов долларов сегодня готовы предложить не промоутеры, а только тусовочные баснословно богатые нувориши, которым все равно, на что тратить суммы», - заявил он.
Промоутер добавил, что выступление американского рэпера в Москве вряд ли возможно.
«Как профессиональный промоутер скажу, что подписать договор напрямую с эксцентричным рэпером, да еще таким, как Канье Уэст – выстрелить себе в ногу. Для стадионного концерта нужно привести в Москву целую команду. Я прорабатывал этот вопрос с его менеджментом и агентом еще зимой-весной 2024 года, тогда они даже отвечать боялись. Если артисты сегодня будут иметь отношения со страной под санкциями – подвергнутся гонениям. Также есть большая разница между "ВТБ Арена", которая вмешает 30 тысяч человек, и между большой спортивной арены в "Лужниках", вместимость которой в концертной конфигурации до 65 тысяч человек. Кто-то бесконечно вливает хайп, но это уже выглядит глупо и не смешно», - заключил он.
Ранее Канье Уэст посетил Москву, чтобы поздравить с днём рождения российского модельера Гошу Рубчинского. На его охрану было потрачено 800 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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