В России не нашлось промоутера, готового заплатить Уэсту $5 млн за концерт в Москве

Американский рэпер Канье Уэст запросил за выступление в Москве пять миллионов долларов, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что организаторы склоняются к проведению концерта в "Лужниках", а самому Канье больше понравилась "ВТБ Арена". Плановой датой выступления называют 7 сентября. Ратников заявил, что гонорар в пять миллионов долларов соответствует уровню артиста.

«Когда мы в 2018 предлагали пять миллионов долларов за два шоу Эминему, его, к сожалению, не удивила эта цифра. Но гонорар более пяти миллионов долларов – это бессмысленно. Если артист способен продать 50 тысяч билетов по пять тысяч рублей, понятно, каким может быть потенциальный валовый сбор. От 30 до 40% из этой суммы - стоимость выступления артиста, гонорар. Это не просто деньги в карман, на подготовку шоу нужны огромные суммы на костюмы, аренду оборудования. Гонорар в пять миллионов долларов сегодня готовы предложить не промоутеры, а только тусовочные баснословно богатые нувориши, которым все равно, на что тратить суммы», - заявил он.