По его словам, «Непокой» — фильм для взрослых. Режиссёр сознательно не стремится вписываться в привычное представление о мультфильмах как о контенте для детей.



«Для меня это по-прежнему не совсем ясный момент. Определённо могу сказать только то, что это фильм для взрослых, и ещё на стадии проекта было задумано именно так. Да, люди привыкли, что анимация — это для детской и юношеской аудитории. Но для меня это больше стереотип, который нас скорее обедняет, чем обогащает. Анимация — очень пластичный вид искусства, и мне не хочется сужать его рамки. Хотя я сам очень люблю и много делаю фильмов для детей», — указал режиссёр.

После фестивальных показов «Непокой» получил отклики от самых разных зрителей. Режиссёр признался, что некоторые реакции стали для него приятной неожиданностью.



«Меня удивляет, что фильм порой гораздо понятнее самым простым зрителям, которые никак напрямую не связаны с миром кино и уж тем более с анимацией. Это было очень приятной новостью для меня. А отзывы критиков я обычно не читаю», — добавил Шмельков.

Ранее режиссёр новой музыкальной комедии «Зубастая няня» Денис Виленкин рассказал НСН, что певица Пелагея, исполняющая главную роль в новом проекте, легко прошла кастинг. По его словам, дебют артистки в кино стал очень удачным.

