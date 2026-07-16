Ужасное рядом с прекрасным: Лауреат Берлинского кинофестиваля о триллере «Непокой»
Леонид Шмельков рассказал НСН о сложностях перехода от короткометражек к полнометражному кино, о том, как жанр будто сам выбрал его, и почему он сознательно не хочет вписываться в стереотип «анимация — для детей».
Один из самых титулованных российских аниматоров Леонид Шмельков, известный по успешным короткометражкам, рассказал НСН, что решение на дебют в полном метре далось ему непросто.
30 июля дистрибьюторская компания «Про:взгляд» выпустит в прокат авторский анимационный фильм Шмелькова «Непокой» — мистический триллер о человеке, который застрял в маленьком провинциальном отеле и не может оттуда выбраться. Короткометражные фильмы Шмелькова собрали более 50 наград, включая специальный приз Берлинского кинофестиваля (2014) и «Нику» за лучший анимационный фильм (2015). Сам режиссёр рассказал, почему почувствовал потребность в более масштабном формате и с какими трудностями столкнулся.
«Короткая история — это односложное высказывание. Мне захотелось рассказать длинную историю. В своих последних коротких метрах я почувствовал, что мне не хватает места и времени. И мне захотелось попробовать формат полнометражного кино. Для меня это было нелёгкое решение. Полнометражный анимационный фильм — это адские галеры, то есть очень трудоёмкая работа для всего коллектива: и для режиссёра, и для всей команды. Многие анимационные полнометражные проекты длятся десятилетиями. Кроме того, полнометражный фильм — это всегда командная работа, что для меня непривычно. До этого я часто работал один — короткий метр это позволяет, и я этим пользовался. С полным метром всё иначе. Это было новым для меня», — сказал собеседник НСН.
Мистический триллер — редкий гость в российской авторской анимации, и выбор такого жанра выглядит смело. Сам режиссёр признался, что порой не он выбирает кино, а оно выбирает его.
«Не совсем точно будет сказать, что я сам выбирал кино, которое буду снимать. Иногда оно само выбирает меня. И указывает мне жанр. Как бы странно это ни звучало. Да, жанр получился очень необычный, и не так много есть аналогов для сравнения, по крайней мере в анимации. И не только в отечественной. Но так уж устроен мир… Всегда спокойнее и надёжнее сделать нечто привычное для всех, что-то ожидаемое. Но некоторым авторам неймётся сделать что-то другое, что-то, что, возможно, никто не ждёт. Что-то, что может удивить. И даже взбесить. Но именно так происходит движение, и мир меняется. При этом сделать что-то непривычное по жанру не было самоцелью — так просто вышло… Если говорить про эмоции и мысли, которые я хотел передать, то я сам себе так вопрос не ставлю. Они передаются независимо от моего желания. И, по всей видимости, в фильме есть непокой, ощущение тревоги, ловушки и одновременно любовь, и кусочки радости и счастья, которые для меня особенно важны. Так я вижу жизнь, где ужасное и прекрасное сидят на соседних стульях», — отметил Шмельков.
По его словам, «Непокой» — фильм для взрослых. Режиссёр сознательно не стремится вписываться в привычное представление о мультфильмах как о контенте для детей.
«Для меня это по-прежнему не совсем ясный момент. Определённо могу сказать только то, что это фильм для взрослых, и ещё на стадии проекта было задумано именно так. Да, люди привыкли, что анимация — это для детской и юношеской аудитории. Но для меня это больше стереотип, который нас скорее обедняет, чем обогащает. Анимация — очень пластичный вид искусства, и мне не хочется сужать его рамки. Хотя я сам очень люблю и много делаю фильмов для детей», — указал режиссёр.
После фестивальных показов «Непокой» получил отклики от самых разных зрителей. Режиссёр признался, что некоторые реакции стали для него приятной неожиданностью.
«Меня удивляет, что фильм порой гораздо понятнее самым простым зрителям, которые никак напрямую не связаны с миром кино и уж тем более с анимацией. Это было очень приятной новостью для меня. А отзывы критиков я обычно не читаю», — добавил Шмельков.
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