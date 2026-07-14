Актриса Любовь Аксенова рассказала, что для съемок в сериале «Холод» добилась состояния полного обезвоживания организма.

Премьера криминальной драмы режиссера Алексея Казакова «Холод» состоится 16 июля в онлайн-кинотеатре Start. Сериал расскажет о девушке, попавшей в колонию по вине мажоров. По ходу сюжета она оттачивает боевые навыки, оказывается на свободе и начинает мстить за гибель мужа и ребенка. На закрытом показе картины побывал спецкор НСН, который узнал у Аксеновой, что было для нее самым сложным.