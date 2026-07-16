Забродил на жаре: Откуда в квасе популярных марок химия и спирт
Натуральный квас быстро начинает бродить при неправильных условиях хранения, заявил НСН Александр Мордовин.
Чтобы квас не забродил, и доля спирта не выросла, его надо хранить в соответствии с указанными производителем условиями, а уберечься от сахзамов в составе можно, изучив этикетку перед покупкой, объяснил НСН президент Национального союза производителей пивоваренного ячменя, солода, хмеля и пиво- безалкогольной продукции Александр Мордовин.
Роскачество выявило нарушения в составе популярных марок кваса. По данным канала Shot, в товарах марок «Желтая бочка» и «Моя цена» нашли синтетические подсластители (Е950, Е952 и Е954). В квасе брендов «Зеленая линия» и «Царские припасы» зафиксировали превышение допустимой доли этилового спирта. Мордовин подчеркнул, что эти два эпизода нужно разделять.
«Если хороший, натуральный квас даже непродолжительное время хранить не в холоде, как указано в документах и на этикетке, то начнется процесс брожения, в том числе с выработкой алкоголя. Вопрос ли это хранения или рецептуры, лучше спросить у конкретного производителя, но по логике, по здравому смыслу именно так. Так называемый живой, нефильтрованный, непастеризованный квас нужно хранить в холодильнике с четкими температурными параметрами — от +2 до +6. Иначе квас забродит. Поэтому нужно хранить любую продукцию в соответствии с критериями, которые указал производитель», — отметил эксперт.
Что касается возможного содержания сахарозаменителей, которые используются для экономии, но могут вызывать аллергические реакции, то Мордовин посоветовал внимательно изучать состав и отдавать предпочтение проверенным производителям.
«Если наличие Е-консервантов допустимо архитектурой и законами, то состав может быть какой угодно. Здесь уже каждый покупатель не обязан быть экспертом, иметь профильное образование. Цена продукта в настоящее время не всегда является показателем качества, и нет корреляции, что дорого — это хорошо, а дешево — плохо. Нужно внимательно читать состав и выбирать те продукты питания и напитки, которым ты доверяешь. У каждого свой есть рейтинг. Это касается не только кваса, но и других товаров: и молочных продуктов, и хлеба. В супермаркете нужно слушать голос разума», — сказал он.
Ранее Александр Мордовин объяснял НСН, что новый ГОСТ на пиво приведет к появлению «необычных» вкусов напитка, однако результатом станет повышение цен.
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