Чтобы квас не забродил, и доля спирта не выросла, его надо хранить в соответствии с указанными производителем условиями, а уберечься от сахзамов в составе можно, изучив этикетку перед покупкой, объяснил НСН президент Национального союза производителей пивоваренного ячменя, солода, хмеля и пиво- безалкогольной продукции Александр Мордовин.

Роскачество выявило нарушения в составе популярных марок кваса. По данным канала Shot, в товарах марок «Желтая бочка» и «Моя цена» нашли синтетические подсластители (Е950, Е952 и Е954). В квасе брендов «Зеленая линия» и «Царские припасы» зафиксировали превышение допустимой доли этилового спирта. Мордовин подчеркнул, что эти два эпизода нужно разделять.