СМИ: МОК не намерен менять свою позицию по России
Международный олимпийский комитет (МОК), которому европейские страны пригрозили лишением финансирования, не намерен менять свою позицию по России. Об этом Reuters сообщил представитель организации.
Собеседник агентства указал, что МОК «должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки».
«МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир», - сказал он.
Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК не может лишить МОК европейского финансирования, однако будет искать возможности наказывать за допуск россиян отдельные спортивные ассоциации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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