СМИ: МОК не намерен менять свою позицию по России

Собеседник агентства указал, что МОК «должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки».

«МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир», - сказал он.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК не может лишить МОК европейского финансирования, однако будет искать возможности наказывать за допуск россиян отдельные спортивные ассоциации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

