По словам собеседника НСН, кастинг на все роли был очень долгим, но Пелагея своей идеальной игрой покорила всех, а адаптироваться в проекте ей помогают площадка и партнеры.

«Кастинг по всем ролям был очень долгим. И у меня, и у продюсера было желание, чтобы главную роль получила прежде всего певица, а не актриса. Пелагея идеально прошла пробы, кастинг, и ни у кого не возникло мысли, что на ее месте может быть кто-то другой. Мы продолжаем трудиться над фильмом. Хочется также отметить всех детей, которые играют козлят, потому что это огромная сложность и ответственность — быть дебютантом в кино. Площадка, атмосфера и партнеры помогают Пелагее адаптироваться», — добавил режиссер.

В заключение Виленкин отметил, что материал был полностью переработан по сравнению с одноименным мюзиклом, созданным несколько лет назад, режиссером и продюсером которого стала Лина Арифулина.

«Мы переработали как музыкальные партии, так и образы и характеры героев. Думаю, поклонники спектакля и мюзикла, который шел с большим успехом долгие годы, смогут насладиться новым прочтением уже успешного сюжета. В фильме действительно много и песен, и танцевальных номеров, но все они являются частью сюжета. Это не то кино, откуда можно выкинуть музыкальные номера. Это сюжетное, семейное, сказочное кино, но ни в коем случае не набор клипов», — подытожил он.

Ранее актриса Ева Смирнова заявила, что робот никогда не устает и всегда пребывает в хорошем настроении, что делает его идеальным партнером на съемочной площадке. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

