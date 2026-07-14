Режиссер новой «Зубастой няни» оценил дебют Пелагеи в кино
Новый фильм «Зубастая няня» с Пелагеей в главной роли будет мало похож на одноименный мюзикл и станет оригинальным прочтением сказки, сказал НСН Денис Виленкин.
Певица Пелагея, исполняющая главную роль в новой музыкальной комедии «Зубастая няня» легко прошла кастинг, ее дебют в кино стал очень удачным. Об этом НСН заявил режиссер картины Денис Виленкин.
Начались съемки семейной музыкальной комедии «Зубастая няня». Главную роль Козетты — одинокой мамы семерых непоседливых козлят — исполнит певица Пелагея, а роль волка-вегетарианца Мориса Волконского досталась Кириллу Зайцеву. Виленкин назвал Пелагею очень талантливой и невероятно требовательной к себе актрисой.
«Могу сказать, что меня привлекла замечательная команда. Меня пригласила продюсер картины Лина Арифулина, известная многим зрителям по “Фабрике звезд”, по группе “Ранетки”. Мне всегда хотелось поработать над детской сказкой, тем более сказкой музыкальной. Особенным удовольствием для меня стала работа с Пелагеей, которая оказалась невероятно требовательной к себе и очень талантливой актрисой», — сказал Виленкин.
По словам собеседника НСН, кастинг на все роли был очень долгим, но Пелагея своей идеальной игрой покорила всех, а адаптироваться в проекте ей помогают площадка и партнеры.
«Кастинг по всем ролям был очень долгим. И у меня, и у продюсера было желание, чтобы главную роль получила прежде всего певица, а не актриса. Пелагея идеально прошла пробы, кастинг, и ни у кого не возникло мысли, что на ее месте может быть кто-то другой. Мы продолжаем трудиться над фильмом. Хочется также отметить всех детей, которые играют козлят, потому что это огромная сложность и ответственность — быть дебютантом в кино. Площадка, атмосфера и партнеры помогают Пелагее адаптироваться», — добавил режиссер.
В заключение Виленкин отметил, что материал был полностью переработан по сравнению с одноименным мюзиклом, созданным несколько лет назад, режиссером и продюсером которого стала Лина Арифулина.
«Мы переработали как музыкальные партии, так и образы и характеры героев. Думаю, поклонники спектакля и мюзикла, который шел с большим успехом долгие годы, смогут насладиться новым прочтением уже успешного сюжета. В фильме действительно много и песен, и танцевальных номеров, но все они являются частью сюжета. Это не то кино, откуда можно выкинуть музыкальные номера. Это сюжетное, семейное, сказочное кино, но ни в коем случае не набор клипов», — подытожил он.
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