Суперкомпьютер предсказал победу Испании в финале ЧМ-2026

Рассчёты модели показали, что вероятность того, что титул завоюют подопечные Луиса де ла Фуэнте, составляют 56,31%. Шансы аргентинцев, которые являются действующими чемпионами мира, платформа оценила в 43,69%.

При этом суперкомпьютер ещё до начала мундиаля «отдал» победу испанцам, поставив их в прогнозе на первое место. Далее шли Франция и Англия, которые в итоге разыграют бронзовые медали. Аргентина в первом прогнозе Opta заняла четвёртую строчку.

Ранее испанцы и аргентинцы вышли в финал ЧМ-2026, обыграв французов и англичан, соответственно. Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».