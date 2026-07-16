Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки

Программа семейной ипотеки под 6% является самым надёжным инструментом поддержки. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным глава государства отметил, что по данной программе низкий уровень просрочек.

«Один процент. По сравнению с другими – самый надёжный инструмент, и люди за это гарантированно платят», — ответил ему вице-премьер.

Ранее в аналитическом центре «Домклик» сообщили, что в июне текущего года жители России оформили жилищные кредиты по льготным программам на сумму более 250 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаМарат ХуснуллинВладимир Путин

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