Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки

В ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным глава государства отметил, что по данной программе низкий уровень просрочек.

«Один процент. По сравнению с другими – самый надёжный инструмент, и люди за это гарантированно платят», — ответил ему вице-премьер.

Ранее в аналитическом центре «Домклик» сообщили, что в июне текущего года жители России оформили жилищные кредиты по льготным программам на сумму более 250 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».