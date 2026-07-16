«Оценку эффективности данного инструмента можно будет сделать по прошествии некоторого времени. Кредитор и так несет расходы, когда обращается в суд за взысканием, а потом платит за принудительное исполнение. Если мы будем проецировать это на некий финансовый рынок, на профессионального игрока, значит, профессиональный игрок должен изначально закладывать риски с невозвратностью и издержки на суды. С другой стороны, что это за бизнес, где нужно постоянно что-то закладывать, а не работать по-честному? Данная ситуация заставит кредиторов более вдумчиво подходить к вопросу выбора заемщика и уменьшать риски, экономить и не выдавать заведомо невозвратные займы. Нельзя давать человеку очередной займ, если у него не могут обслуживаться предыдущие несколько займов. Тем не менее, кредиторы берут на себя такой риск, а значит, готовы к этому», — сказал Крылов.

Собеседник НСН добавил, что нововведения в случае их принятия коснутся только кредиторов, занимающихся предпринимательской деятельностью, но не физических лиц.

«Нововведение может коснуться банков, МФО, кредитных кооперативов и так далее. Частные лица — это уже другая история, потому что частные лица должны давать в долг без процентов. Если частное лицо дает в долг под проценты, это уже предпринимательская деятельность. Если мы берем обычное лицо, которое дало в долг, а потом должно пройти все круги ада, то надо либо быть готовым к этому, либо просто дарить деньги», — подчеркнул эксперт.

В заключение Крылов отметил, что пошлину логично сделать соразмерной сумме долга.

«Все должно быть соразмерно. Например, у нас есть исполнительский сбор, который обеспечивает покрытие расходов работы пристава. Он соразмерен сумме долга, 7-10% от суммы. То же самое, думаю, должно быть и здесь. Это было бы логичным, понятным и более-менее справедливым», — подытожил он.

Ранее Крылов заявил, что реструктуризация кредитов помогает сегодня избежать волны банкротств. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

