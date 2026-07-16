«Задумаются, кому давать»: Названы перспективы взыскания пошлин с кредиторов
Пошлины с кредиторов при обращении к приставам не должны быть фиксированными — их надо высчитывать, исходя из суммы долга, сказал НСН Сергей Крылов.
Если с кредиторов при обращении к приставам будут взыскивать пошлины, они будут внимательнее относиться к потенциальным заемщикам и меньше рисковать своими деньгами, при этом физлиц эта мера не коснется. Об этом НСН заявил гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
Изменение правил взыскания долгов может привести к перетоку клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в серую зону и к росту нелегального кредитования. Об этом представители Национальной ассоциации коллекторских агентств заявили в письме вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Согласно законопроекту Минюста, за каждое обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) предлагается установить пошлину в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, кредиторы смогут передавать долг приставам только спустя год после появления просрочки или покупки права требования. Крылов заявил, что данный инструмент должен пройти проверку временем, чтобы стало ясно, насколько он эффективен.
«Оценку эффективности данного инструмента можно будет сделать по прошествии некоторого времени. Кредитор и так несет расходы, когда обращается в суд за взысканием, а потом платит за принудительное исполнение. Если мы будем проецировать это на некий финансовый рынок, на профессионального игрока, значит, профессиональный игрок должен изначально закладывать риски с невозвратностью и издержки на суды. С другой стороны, что это за бизнес, где нужно постоянно что-то закладывать, а не работать по-честному? Данная ситуация заставит кредиторов более вдумчиво подходить к вопросу выбора заемщика и уменьшать риски, экономить и не выдавать заведомо невозвратные займы. Нельзя давать человеку очередной займ, если у него не могут обслуживаться предыдущие несколько займов. Тем не менее, кредиторы берут на себя такой риск, а значит, готовы к этому», — сказал Крылов.
Собеседник НСН добавил, что нововведения в случае их принятия коснутся только кредиторов, занимающихся предпринимательской деятельностью, но не физических лиц.
«Нововведение может коснуться банков, МФО, кредитных кооперативов и так далее. Частные лица — это уже другая история, потому что частные лица должны давать в долг без процентов. Если частное лицо дает в долг под проценты, это уже предпринимательская деятельность. Если мы берем обычное лицо, которое дало в долг, а потом должно пройти все круги ада, то надо либо быть готовым к этому, либо просто дарить деньги», — подчеркнул эксперт.
В заключение Крылов отметил, что пошлину логично сделать соразмерной сумме долга.
«Все должно быть соразмерно. Например, у нас есть исполнительский сбор, который обеспечивает покрытие расходов работы пристава. Он соразмерен сумме долга, 7-10% от суммы. То же самое, думаю, должно быть и здесь. Это было бы логичным, понятным и более-менее справедливым», — подытожил он.
Ранее Крылов заявил, что реструктуризация кредитов помогает сегодня избежать волны банкротств. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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