Путин: Россияне должны получать купленное жилье вовремя и нужного качества
Граждане, по мере снижения ставки, начинают перекладываться в недвижимость. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что главное, чтобы «люди получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили».
«И вовремя... Нужного качества», - сказал глава государства.
Как пишет RT, Хуснуллин также указал, что население ежегодно инвестирует в жильё около 16 трлн рублей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила «Радиоточке НСН», что если правительство сейчас не выделит меры поддержки напрямую семьям, а не застройщикам, то рынок жилья продолжит стагнировать.
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