Путин: Россияне должны получать купленное жилье вовремя и нужного качества

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что главное, чтобы «люди получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили».

«И вовремя... Нужного качества», - сказал глава государства.

Как пишет RT, Хуснуллин также указал, что население ежегодно инвестирует в жильё около 16 трлн рублей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила «Радиоточке НСН», что если правительство сейчас не выделит меры поддержки напрямую семьям, а не застройщикам, то рынок жилья продолжит стагнировать.

