В Армении задержали россиянина, которого перепули с хакером в розыске Интерпола
В аэропорту Армении задержали бывшего жителя Омска Александра Ермакова, перепутав его с хакером, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает РИА Новости.
Брат задержанного рассказал агентству, что у Александра и разыскиваемого Интерполом хакера не совпадают отчества. Также он указал, что его родственник не знает английского языка и у него нет IT-образования.
«На данный момент брат задержан в Армении. Сейчас там готовят документы для его экстрадиции в США», - отметил мужчина.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в Москве был задержан администратор одной из крупнейших международных хакерских площадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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