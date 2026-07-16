В Армении задержали россиянина, которого перепули с хакером в розыске Интерпола

В аэропорту Армении задержали бывшего жителя Омска Александра Ермакова, перепутав его с хакером, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает РИА Новости.

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Брат задержанного рассказал агентству, что у Александра и разыскиваемого Интерполом хакера не совпадают отчества. Также он указал, что его родственник не знает английского языка и у него нет IT-образования.

«На данный момент брат задержан в Армении. Сейчас там готовят документы для его экстрадиции в США», - отметил мужчина.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в Москве был задержан администратор одной из крупнейших международных хакерских площадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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