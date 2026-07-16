Желание выйти замуж за заключенного обусловлено комплексом спасателя, а также часто отсутствием критического мышления. Об этом НСН рассказала семейный психолог Надежда Резенова.

Ильназ Галявиев, убивший семерых детей и двоих учителей в казанской гимназии №175 в 2021 году, женился в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Женой преступника стала 18-летняя журналистка по имени Диана, пишет MK.RU. Интервью с ней выпустила журналист и правозащитница Ева Меркачева. Резенова заявила, что здесь большую роль сыграл возраст невесты.

«По поводу 18‑летия — это очень ранний срок. Сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила подростковый возраст до 25 лет. Наш мозг более‑менее окончательно созревает только к 25 годам. Так что здесь нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о любви: это скорее романтическое увлечение. Возникает нездоровая идеализация партнёра, непонимание собственной женской сути. Проявляется нездоровая «спасательская» позиция. Причём такой «спасатель» впоследствии может превратиться и в жертву. Можно предположить, что это как раз та ситуация, когда женщина оказывается в треугольнике Карпмана», - рассказала она.

При этом психолог подчеркнула, что тюремная романтика быстро разбивается о суровую реальность, когда такая пара начинает вместе жить на свободе.