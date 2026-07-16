«Спасатель» или жертва? Как «казанскому стрелку» удалось найти жену
Надежда Резенова заявила, что девушка, которая решилась вступить в брак с убийцей, вероятно, находится в треугольнике Карпмана, а Александр Колмановский отметил, что она могла повестись на раскаяние.
Желание выйти замуж за заключенного обусловлено комплексом спасателя, а также часто отсутствием критического мышления. Об этом НСН рассказала семейный психолог Надежда Резенова.
Ильназ Галявиев, убивший семерых детей и двоих учителей в казанской гимназии №175 в 2021 году, женился в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Женой преступника стала 18-летняя журналистка по имени Диана, пишет MK.RU. Интервью с ней выпустила журналист и правозащитница Ева Меркачева. Резенова заявила, что здесь большую роль сыграл возраст невесты.
«По поводу 18‑летия — это очень ранний срок. Сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила подростковый возраст до 25 лет. Наш мозг более‑менее окончательно созревает только к 25 годам. Так что здесь нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о любви: это скорее романтическое увлечение. Возникает нездоровая идеализация партнёра, непонимание собственной женской сути. Проявляется нездоровая «спасательская» позиция. Причём такой «спасатель» впоследствии может превратиться и в жертву. Можно предположить, что это как раз та ситуация, когда женщина оказывается в треугольнике Карпмана», - рассказала она.
При этом психолог подчеркнула, что тюремная романтика быстро разбивается о суровую реальность, когда такая пара начинает вместе жить на свободе.
«Когда люди потом сталкиваются с реальностью, начиная жить вместе и решать бытовые вопросы, оказывается, что они мало до чего могут договориться. Тут либо один терпит и страдает, либо другой проявляет свои наклонности. Ощущение сказки, пока эти люди находятся порознь - один в колонии, а другая - на свободе, быстро заканчивается», - подытожила она.
В свою очередь психотерапевт Александр Колмановский в беседе с НСН отметил, что раскаяние преступника, на которое может повестись жертва, часто оказывается неискренним.
«Это вообще женщинам очень свойственно - попытаться совершить такой хороший человеческий импульс: взять под опеку, помочь. Иногда это бывает временным заблуждением, каким-то внутренним поверхностным порывом, потому что не всегда женщина успевает как следует узнать будущего супруга-заключенного. Иногда за его внешним раскаянием скрываются какие-то очень глубинные проблемы, с которыми она не готова сталкиваться», - рассказал он.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила, что введение уголовной ответственности за домашнее насилие в России может стать «ударом по институту семьи», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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