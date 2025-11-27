Космонавт с МКС запечатлел старт «Союза МС-28» с Байконура

Роскосмос сообщил, что российский космонавт Олег Платонов, находящийся на борту Международной космической станции, сделал снимок старта пилотируемого корабля «Союз МС-28». Снимок был опубликован госкорпорацией.

По данным Роскосмоса, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем и экипажем 74-й долговременной экспедиции МКС успешно стартовала с площадки №31 космодрома Байконур в 12:28 мск, отмечает RT.

Высоту орбиты МКС подняли на 1,7 километра

В состав экипажа входят космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Стыковку корабля со станцией ожидают в 15:38 мск. Роскосмос отметил, что экипаж на орбите готовится к встрече прибывающих коллег, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/roscosmos_gk
