КС подтвердил возможность изъятия жилья у родственников коррупционеров
Конституционный суд разъяснил, что имущество, связанное с коррупционными преступлениями, подлежит конфискации даже в том случае, если оно оформлено на родственников или третьих лиц и частично приобретено на законные доходы. Об этом сообщается на сайте суда после рассмотрения жалоб двух гражданок — Елены Лабузовой и Ольги Король.
Как следует из материалов дела, первая жалоба касалась дочери бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова. Следствие пришло к выводу, что чиновник купил участок площадью 855 кв. м за счет незаконных доходов и оформил его на дочь. Последующая застройка участка за счет ее собственных средств была признана судами неотделимым улучшением имущества, изначально приобретенного преступным путем, и в итоге тоже была изъята, отмечает RT.
Второй случай касался двух квартир, которые, по данным следствия, зять Ольги Король получил в качестве взятки и записал на нее. Конституционный суд указал, что недопустимо сохранение у граждан имущества, имеющего коррупционное происхождение, вне зависимости от формального владельца.
В своем постановлении суд напомнил о позиции, сформулированной еще в октябре 2024 года: преобразование или увеличение активов, добытых коррупционным способом, не делает их неприкосновенными и не препятствует конфискации, передает «Радиоточка НСН».
