Британия временно сняла санкции с Lukoil International GmbH
Британский минфин выдал генеральную лицензию, согласно которой компания Lukoil International GmbH и ее дочерние структуры выведены из-под действия санкций до 26 февраля 2026 года. Документ допускает продолжение любых операций с участием этой структуры, следует из опубликованных разъяснений ведомства.
В лицензии прямо указано, что физические и юридические лица могут осуществлять сделки с Lukoil International и ее дочерними компаниями в установленный период, отмечает RT.
Каких-либо ограничений для таких операций в документе не приводится.
На фоне этого ранее совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года — 397 рублей на акцию, передает «Радиоточка НСН».
