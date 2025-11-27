Британия временно сняла санкции с Lukoil International GmbH

Британский минфин выдал генеральную лицензию, согласно которой компания Lukoil International GmbH и ее дочерние структуры выведены из-под действия санкций до 26 февраля 2026 года. Документ допускает продолжение любых операций с участием этой структуры, следует из опубликованных разъяснений ведомства.

В лицензии прямо указано, что физические и юридические лица могут осуществлять сделки с Lukoil International и ее дочерними компаниями в установленный период, отмечает RT.