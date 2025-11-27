Британия временно сняла санкции с Lukoil International GmbH

Британский минфин выдал генеральную лицензию, согласно которой компания Lukoil International GmbH и ее дочерние структуры выведены из-под действия санкций до 26 февраля 2026 года. Документ допускает продолжение любых операций с участием этой структуры, следует из опубликованных разъяснений ведомства.

В лицензии прямо указано, что физические и юридические лица могут осуществлять сделки с Lukoil International и ее дочерними компаниями в установленный период, отмечает RT.

СМИ: Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свой пакет акций компании

Каких-либо ограничений для таких операций в документе не приводится.

На фоне этого ранее совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года — 397 рублей на акцию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЛукойлСанкциикомпания

Горячие новости

Все новости

партнеры