«В том-то и дело, что ремейки снимаются только для того, чтобы именно благодаря не короткой, а длинной памяти они имели успех. Потому что на них идут, как на лакомый кусок. Ремейки как раз для приятного возвращения в прошлое. Это аналог утерянного рая. На этом построен успех ремейков и вообще культ этого стиля. Почему там это чаще имеет успех, чем у нас? Потому что там не менялась реальность. Там просто снимают те же старые сюжеты в новых технологиях. Например, у «Волшебника страны Оз» 1939 года было несколько ремейков, и они были успешны. А у нас реальность не то, что дико поменялась после СССР, у нас еще и каждый новый правитель чаще всего полностью опровергал деяния предыдущего. Поменялась вся социальная и метафизическая реальность. Сейчас у нас совершенно другое сознание - гораздо более индивидуалистическое», - рассказал он.

По словам Шпагина, из удачных примеров российских ремейков можно выделить «Небриллиантовую руку».