Любимова: Мы не можем запретить снимать ремейки
Власти не могут запретить российским гражданам снимать ремейки, если они заплатили «все авторские и выкупили это произведение». Об этом в интервью проекту «Абзац Медиа» заявила Министр культуры РФ Ольга Любимова.
По её словам, она поражается «храбрости и дерзновению» тех, кто решается переснять «классику советского кино», несмотря на то, что «зрители не всегда довольны» современным результатом.
Любимова указала, что Фонд кино, Минкульт или Институт развития Интернета могут лишь отказать таким проектам в выделении бюджетных средств, а последнее слово всегда будет за зрителем, который «голосует рублём».
«Мне кажется, со временем, поскольку зрительского успеха у подобного рода вещей нет, экономически это будет всё-таки непривлекательно для продюсеров», - заключила министр.
Ранее Герой Труда РФ, композитор Александр Зацепин выступил против создания пародийных ремейков на советские фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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