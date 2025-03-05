«Подмены не хотят!»: Немоляева заявила, что ремейки советских фильмов «не смотрят»
Светлана Немоляева в эфире НСН согласилась с Ольгой Любимовой в том, что ремейки советских фильмов не привлекают зрителей.
Переснимать советские фильмы бессмысленно, потому что зрители не хотят подмены любимых и культовых картин, а сделать лучше точно не получится, заявила НСН народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Министерство культуры РФ не может запретить снимать ремейки классики советского кино, но со временем переснимать фильмы станет коммерчески невыгодно для продюсеров, «поскольку зрительского успеха у подобного рода вещей нет». Такое мнение высказала глава ведомства Ольга Любимова в интервью «Абзац медиа». Немоляева согласилась с таким мнением.
«Я согласна с Ольгой Любимовой. На ремейки никто не будет ходить, потому что они сделаны по фильмам, которые стали знаковыми и любимыми. Там любимые актеры, режиссеры и композиторы, все, что составляет ценность фильма. Люди подмену видеть не хотят. На этих фильмах люди выросли. Это плохое дело», - отметила она.
По ее словам, авторы ремейков просто пытаются заработать, так как смешно рассчитывать на то, что получится сделать лучшую версию, чем оригинал.
«Не могу сказать, что хороших ремейков вообще нет. Я просто даже не интересуюсь. Когда меня спрашивали про ремейк «Служебного романа», я сказала, что категорически против. Там были знаковые актеры с потрясающей игрой. Пусть берут другие идеи, зачем брать то, что стало знаковым? Наверное, пытаются заработать. Они надеются сделать лучше, чем главный фильм? Это смешно. Народ привыкает уже, цитирует классику и говорит фразами персонажей. Зритель представляет за этими фразами конкретных актеров, конкретные песни и музыку», - рассказала она.
Ранее Герой Труда РФ, композитор Александр Зацепин выступил против создания пародийных ремейков на советские фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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