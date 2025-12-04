«Заработал - верни»: На съемку кино предложили давать беспроцентный кредит
Фильмы, которые создавались на государственные деньги, должны выходить в прокат летом, заявил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. При этом кинокритик Давид Шнейдеров заметил, что во многих странах научились создавать кино поддержки государства.
В новогодний прокат должны выходить фильмы, которые создаются без безвозвратной господдержки, заявил в пресс-центре НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Есть много механизмов. Хочешь выходить на январские праздники – выходи без безвозвратной господдержки. Беспроцентный кредит – да, но возвратный. Выходи с поддержкой летом. Заработал в прокате – верни», - сказал он.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что можно присмотреться к зарубежному опыту. К примеру, во Франции создают кино без господдержки, и оно собирает в прокате больше, чем американские блокбастеры.
«Во Франции придумали систему и обходятся без государственных денег. При этом французские фильмы во французском прокате легко бьют американские. Система проста, как грабли: 11% всех сборов идет в фонд поддержки национального кино. Ни одной копейки денег налогоплательщиков. Телеканалы, которые показывают кино, платят налог. Единственная ограничительная мера у них – в мультиплексах один фильм не может идти больше чем в трех залах, все», - уточнил кинокритик.
Ранее сообщалось, что в 2025 год Минкульт РФ поддержит производство минимум 140 национальных фильмов. В перечень приоритетных для господдержки в 2025 году вошли темы, связанные с «сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Это в том числе культура и традиции России, «история и противодействие попыткам ее фальсификации», научные открытия, технологические и промышленные достижения, а также «популяризация института семьи», передает «Радиоточка НСН».
