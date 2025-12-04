«Заработал - верни»: На съемку кино предложили давать беспроцентный кредит

«Есть много механизмов. Хочешь выходить на январские праздники – выходи без безвозвратной господдержки. Беспроцентный кредит – да, но возвратный. Выходи с поддержкой летом. Заработал в прокате – верни», - сказал он.

В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что можно присмотреться к зарубежному опыту. К примеру, во Франции создают кино без господдержки, и оно собирает в прокате больше, чем американские блокбастеры.