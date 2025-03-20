Dior для «Бабушки Агафьи»: Российские компании начали забирать западные бренды

Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала спецоперации на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат», пишет «Коммерсант». Всё дело в том, что правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена, если правообладатель не использовал его непрерывно в течение трех лет, а многие западные компании уходили из РФ как раз весной 2022 года - после начала СВО. Подъяблонский отметил, что скоро перерегистрация западных брендов в России на российские юрлица станет массовой.

«Сейчас будет волна попыток перерегистрировать иностранные бренды на российские компании. Буквально недавно президент высказался, что иностранные компании никаких преимуществ перед нашими не имеют. При возвращении на наш рынок иностранные компании столкнутся с тем, что им придется как-то выходить из этой ситуации. Какие-то компании подстраховывались на такой случай, передавая своим российским подразделениям право на использование своего товарного знака. Однако большая часть компаний отряхивали прах со своих ног и демонстративно уходили. Вот теперь и посмотрим, как «Диор» превратится в «Секреты бабушки Агафьи». Если бренд перерегистрируется на российскую компанию, то его западный правообладатель не может использовать товарный знак на территории России без согласования с владельцем», - сказал собеседник НСН.