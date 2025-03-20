Dior для «Бабушки Агафьи»: Российские компании начали забирать западные бренды
Большинство иностранных брендов демонстративно уходили из РФ, поэтому в случае возвращения они могут столкнуться с тем, что их товарный знак уже выкуплен российской компанией, сказал НСН Глеб Подъяблонский.
В России начнется волна попыток перерегистрировать иностранные бренды на российские компании, ведь если бренд перерегистрируется, то его западный правообладатель не может использовать товарный знак на территории России без согласования с владельцем, сказал в эфире НСН юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский.
Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала спецоперации на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат», пишет «Коммерсант». Всё дело в том, что правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена, если правообладатель не использовал его непрерывно в течение трех лет, а многие западные компании уходили из РФ как раз весной 2022 года - после начала СВО. Подъяблонский отметил, что скоро перерегистрация западных брендов в России на российские юрлица станет массовой.
«Сейчас будет волна попыток перерегистрировать иностранные бренды на российские компании. Буквально недавно президент высказался, что иностранные компании никаких преимуществ перед нашими не имеют. При возвращении на наш рынок иностранные компании столкнутся с тем, что им придется как-то выходить из этой ситуации. Какие-то компании подстраховывались на такой случай, передавая своим российским подразделениям право на использование своего товарного знака. Однако большая часть компаний отряхивали прах со своих ног и демонстративно уходили. Вот теперь и посмотрим, как «Диор» превратится в «Секреты бабушки Агафьи». Если бренд перерегистрируется на российскую компанию, то его западный правообладатель не может использовать товарный знак на территории России без согласования с владельцем», - сказал собеседник НСН.
Он разъяснил, что ушедшие западные бренды передаются российским компаниям в соответствии с законами свободного рынка.
«Ушедшие бренды передаются тем российским компаниям, которые просто быстрее пришли и подали все документы. Все происходит в соответствии с законами свободного рынка. Кто-то это делает ради забавы, кто-то с надеждой, что в случае возвращения того или иного бренда в Россию они предложат большие деньги, чтобы выкупить компанию обратно. Мы в последнее время фиксируем значительное падение качества многих ТОПовых брендов в принципе и резкий рост качества продукции отечественного производителя. Все понимают, что крупные гиганты, как Apple, никуда не уходили. Ericsson давным-давно уже не является каким-то лидером на рынке мобильной связи. Кто-то выкупит, будет гнать под своим брендом. Если качество будет нормальное, а почему нет?» - отметил эксперт.
Юрист также вспомнил о советском рынке, на котором спокойно реализовывались копии западных товаров.
«У нас была практика советского рынка, где просто брали продукцию западных фирм, полностью ее копировали, переназывали и совершенно спокойно использовали. Почему? Да потому что что вы нам сделаете? Вот так и здесь. Что нам сделают западные компании? Они растоптали международное право за эти три года, продемонстрировав всему миру, что никакого международного права нет, есть только одно право – сильного. Сейчас вдруг оказалось, что Россию сломать не получилось, и вдруг и на юридических фронтах все как-то резко потеплело, санкции какие-то начали снимать, начались разблокировки средств», - заключил Подъяблонский.
Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если иностранные компании вернутся на российский рынок они будут должны присутствовать и в новых регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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