«И черт с ними!»: Медведев считает, что западные бренды больше не вернутся в Россию

Не все западные компании вернутся в Россию, да и «черт с ними!», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, никто из ушедших иностранных компаний пока официально не обращался насчет возвращения, лишь «прощупывают почву».

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А есть и те, кто точно не вернет свой бизнес в Россию.

"Ну и черт с ними!", - сыронизировал Медведев.

Также он уточнил, что Россия не выгоняла никакие из западных компаний - они сами приняли решение уйти, и теперь им будет сложно вернуться.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что Минфин РФ работает над списком требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:БрендыРоссияДмитрий Медведев

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