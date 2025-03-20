«И черт с ними!»: Медведев считает, что западные бренды больше не вернутся в Россию

А есть и те, кто точно не вернет свой бизнес в Россию.

"Ну и черт с ними!", - сыронизировал Медведев.

Также он уточнил, что Россия не выгоняла никакие из западных компаний - они сами приняли решение уйти, и теперь им будет сложно вернуться.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что Минфин РФ работает над списком требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







