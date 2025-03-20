«И черт с ними!»: Медведев считает, что западные бренды больше не вернутся в Россию
Не все западные компании вернутся в Россию, да и «черт с ними!», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, никто из ушедших иностранных компаний пока официально не обращался насчет возвращения, лишь «прощупывают почву».
А есть и те, кто точно не вернет свой бизнес в Россию.
"Ну и черт с ними!", - сыронизировал Медведев.
Также он уточнил, что Россия не выгоняла никакие из западных компаний - они сами приняли решение уйти, и теперь им будет сложно вернуться.
Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что Минфин РФ работает над списком требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru