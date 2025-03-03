Россияне заявили об уверенности в возвращении в РФ зарубежных брендов
Зарубежные бренды снова появятся в России в течение одного-трёх лет. Согласно опросу редакции «Новости Mail», на которые ссылается «Газета.Ru», так ответили 93% россиян.
Отмечается, что половина из них рассчитывают на возвращение лишь некоторых компаний, а ещё 43% заявили, что вернётся большинство.
При этом положительно о возвращении западных брендов высказались 29% респондентов, а 24% - отрицательно. Ещё 26% опрошенных заняли нейтральную позицию. С нетерпением ждут возвращения западных компаний 19% россиян.
Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если иностранные компании вернутся на российский рынок они будут должны присутствовать и в новых регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru