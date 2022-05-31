«Рынки будущего оптимизма»: Потапенко указал, какие сферы бизнеса уничтожены санкциями
Россияне перестали брать ипотеку и автокредиты, утратив веру в позитивное будущее и «иллюзорные» меры спасения от санкций, сказал в эфире НСН Дмитрий Потапенко.
Российский бизнес страдает от отсутствия платежеспособного спроса, а задача государства - хотя бы не создавать ему проблем, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.
Ранее стало известно, что работа более 86% компаний в России оказалась затронута санкциями. Соответствующие данные представлены в «Мониторинге текущего состояния бизнеса», составленного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
«Товар есть – клиента нет, ключевой вопрос – в платежеспособном спросе. По сути дела, у нас перестал существовать рынок автопроизводства. Бренды ушли, при этом у них продажи упали на 90%. Сейчас такая же ситуация развивается с рынком недвижимости. Их можно назвать "рынками будущего оптимизма". Если у вас все хорошо с оптимизмом в отношении своего будущего, в зависимости от вашего класса потребления вы либо оформляете ипотеку, либо автокредит. Ни того, ни другого сейчас люди не делают. Перестал существовать кинопрокат, ну и, конечно, одежда», - сказал Потапенко.
По его словам, меры по исправлению ситуации «иллюзорны», но они есть.
«Нет бизнеса, который бы не пострадал от падения платежеспособного спроса. Кроме одной известной меры, о которой писать нельзя, но без которой иллюзорны все остальные меры, платежеспособный спрос может стимулировать наличие экспорта и работы. Если мы отключаем ту или иную страну от газа и нефти, люди теряют работу, поскольку консервируются скважины и далее по списку, это имеет волновой эффект. Поэтому надо максимально развивать экспорт», - считает ретейлер.
Потапенко также посоветовал государству «не мешать» бизнесу.
«Государство должно сделать главное – не создавать проблем. Потому что у нас получается дурацкая ситуация – государство создает проблемы, а потом почему-то некоторые коммерсы должны это решать. Это неверная постановка», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее предприниматель Анастасия Татулова подтвердила "Радиоточке НСН", что приняла решение покинуть пост общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса. При этом она отметила, что остается в России и будет продолжать развивать здесь свой бизнес. В 2009 году Татулова создала сеть семейных кафе-кондитерских «Андерсон».
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