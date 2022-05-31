«Рынки будущего оптимизма»: Потапенко указал, какие сферы бизнеса уничтожены санкциями

Российский бизнес страдает от отсутствия платежеспособного спроса, а задача государства - хотя бы не создавать ему проблем, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.

Ранее стало известно, что работа более 86% компаний в России оказалась затронута санкциями. Соответствующие данные представлены в «Мониторинге текущего состояния бизнеса», составленного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.