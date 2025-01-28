«Пока не исчезнут»: Магазинам электроники предрекли уход из ТЦ вслед за «М.Видео»

Крупные сети магазинов электроники будут вынуждены отказываться от магазинов в торговых центрах, так как граждане все чаще совершают покупки в онлайн-формате, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что российская сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. Возможная сделка обсуждается с Промсвязьбанком, который развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». Потенциальная сделка оценивается в 300 млрд руб. ПСБ в случае покупки может закрыть 200 из 1245 магазинов сети. Кусков отметил, что Промсвязьбанк вряд ли займется этим проектом, а рассчитывает только на перепродажу.