«Пока не исчезнут»: Магазинам электроники предрекли уход из ТЦ вслед за «М.Видео»
Денис Кусков заявил НСН, что крупные магазины электроники вслед за «М.Видео» начнут отказываться от дорогих площадей в ТЦ, сокращая количество магазинов.
Крупные сети магазинов электроники будут вынуждены отказываться от магазинов в торговых центрах, так как граждане все чаще совершают покупки в онлайн-формате, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что российская сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. Возможная сделка обсуждается с Промсвязьбанком, который развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». Потенциальная сделка оценивается в 300 млрд руб. ПСБ в случае покупки может закрыть 200 из 1245 магазинов сети. Кусков отметил, что Промсвязьбанк вряд ли займется этим проектом, а рассчитывает только на перепродажу.
«Рынок электроники за последние лет 15 очень изменился. Есть большая конкуренция в офлайн, но главное – очень большая конкуренция с сегментом онлайн. Это серьезно сокращает выручку группы, поэтому мы и видим переговоры о продаже. Я не совсем верю, что Промсвязьбанк будет самостоятельно осуществлять этот проект, банковские структуры обычно выступают промежуточным звеном, которые купили, а потом продали и заработали. Также надо понимать, что и «Связной» все свое хорошее потерял: был крупнейшим игроком на рынке, но сейчас об этом речи вообще не идет. Вполне вероятно, что и эту компанию тоже потом продадут. Вопрос пока, кому», - объяснил он.
По его словам, проблема касается не только группы «М.Видео-Эльдорадо», в целом в большом количестве магазины электроники сегодня не нужны.
«Я не думаю, что магазины электроники полностью исчезнут. Просто в таком количестве, как сейчас, они, конечно, не нужны. В любом торговом центре несколько больших магазинов электроники. Сейчас это просто нецелесообразно, потому что очень высокая стоимость аренды, меньше поток покупателей в ТЦ. Это оправданный шаг, чтобы снизить издержки. У «М.Видео-Эльдорадо» очень большие магазины, аренда которых стоит огромных денег», - добавил собеседник НСН.
Представители традиционной розницы несут ответственность за качество и маркировку товара, а цифровые платформы могут обходить законодательство, что приводит к недобросовестной конкуренции на рынке, завил ранее председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных хлоратов
- Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами может находиться человек
- Экс-депутат Рады Килинкаров: Переговоры по Украине начнутся в апреле-мае
- Экс-обладателя пояса WBC Дрозда дисквалифицировали за допинг на четыре года
- Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане
- В Стокгольме неизвестный пытался въехать на территорию посольства России
- Прокуратура просит взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации
- На матче чемпионата Греции по футболу вывесили баннер «Слава России»
- СМИ: Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за популярности DeepSeek
- Климатолог Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru