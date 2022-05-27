«Раздражает депутатов?» Клименко поддержал «Яндекс» и VK в борьбе за рекомендации для пользователей
Экс-советник президента по развитию интернета в эфире НСН заявил, что рекомендательные сервисы онлайн-платформ необходимы для развития бизнеса.
Законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ поставит российские компании в сложное положение, но никак не повлияет на иностранные ресурсы, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
На экспертном совете партии «Единая Россия» обсуждается законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ. По документу онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, сообщает «Коммерсант». По данным источников, VK и «Яндекс» выступают против.
«Если этот закон для того чтобы отрегулировать наши отношения с Google или Facebook, то это нерационально, потому что зарубежные компании не используют наше законодательство как опору, они его полностью игнорируют. Соответственно, это закон только для наших компаний, то есть, мы заведомо ставим наши компании в денежном и рациональном отношении в очередной раз в очень сложное положение», - отметил Клименко.
По словам эксперта, пользователей устраивают алгоритмы российских серверов, поэтому вмешиваться в бизнес в данном случае нет смысла.
«Компании «Яндекс» и VK находятся в юридическом поле России, они сотрудничают с Роскомнадзором, удаляют противоправный контент, значит остальной контент разрешен. Это чисто вмешательство Думы без внятного обоснования, я не понял, зачем им это делать. Я солидарен с Яндексом, хотя даже непонятно, против чего мы выступаем. Люди работают, это все равно, что сказать, что автомобили должны быть только белого цвета, это вкусовая история. Если людям нравится, они будут этим пользоваться, не нравится – есть много разных магазинов. Трудно сказать, что раздражает депутатов. Как будет развиваться бизнес, если это все убрать? Эта история выглядит фантастически. Я не знаю, какого депутата и что обидело, но большинство людей устраивает, как работают наши сервисы», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность разблокировки в стране социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией).
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