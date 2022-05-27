«Раздражает депутатов?» Клименко поддержал «Яндекс» и VK в борьбе за рекомендации для пользователей

Законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ поставит российские компании в сложное положение, но никак не повлияет на иностранные ресурсы, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

На экспертном совете партии «Единая Россия» обсуждается законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ. По документу онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, сообщает «Коммерсант». По данным источников, VK и «Яндекс» выступают против.

«Если этот закон для того чтобы отрегулировать наши отношения с Google или Facebook, то это нерационально, потому что зарубежные компании не используют наше законодательство как опору, они его полностью игнорируют. Соответственно, это закон только для наших компаний, то есть, мы заведомо ставим наши компании в денежном и рациональном отношении в очередной раз в очень сложное положение», - отметил Клименко.