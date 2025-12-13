Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России
В ноябре 2025 года медианные зарплатные предложения для производственных рабочих в России заметно выросли по сравнению с прошлогодними показателями, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».
Так, заработок кладовщиков на производственных предприятиях увеличился на 16% и достиг 69,6 тысячи рублей, мастера по ремонту оборудования и техники теперь могут рассчитывать на зарплату порядка 80 тысяч рублей (на 3% выше уровня прошлого года), а медианная зарплата электромонтажников поднялась на 4% — до 63 тысяч рублей.
При этом анализ вакансий демонстрирует устойчивый спрос на рабочий персонал: более четверти всех предложений в производственном секторе (26%) приходится на разнорабочих, существенную долю занимают специалисты по электромонтажным работам (14%) и кладовщики (11%), а в топ‑5 наиболее востребованных профессий также вошли машинисты спецтехники (9%) и сварщики (5%), чьи навыки остаются ключевыми для отрасли.
Ранее заместитель GR-директора «Авито» Павел Тихонов рассказал в пресс-центре НСН о том, что российская молодежь хочет в среднем получать 56 тысяч рублей в месяц, соискатели же готовы конкурировать за юных специалистов.
