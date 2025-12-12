Экономист: Госдолг РФ выше уровня инфляции «обирает» будущие поколения
Суверенный долг может быть выше ВВП только при адекватной цене его обслуживания, заявил НСН экономист Никита Кричевский.
Проблема государственного долга страны заключается не в его величине, а в расходах на его обслуживание. Об этом НСН заявил экономист Никита Кричевский.
Россия обладает значительным резервом для увеличения государственного долга без угрозы для финансовой стабильности, говорится в исследовании Центрального экономико-математического института РАН. Текущий уровень долга РФ оценивается в 15% ВВП, или 32,6 трлн рублей. Потенциально безопасный уровень, согласно модели МВФ, может быть в семь раз больше, и достигать 90-100% ВВП. Как сообщают «Ведомости», идея наращивания долга рассматривается на фоне необходимости поиска источников финансирования федерального бюджета после снижения ликвидных активов Фонда национального благосостояния.
«Суверенный долг действительно может быть большой - 100%, 200%, как в Японии, даже больше. Проблема в цене его обслуживания. В развитых странах она составляет несколько процентов в год – не больше четырех. А у нас цена обслуживания долга составляет порядка 15-18% годовых. Это очень много», - пояснил эксперт.
По его словам, важно также, кому принадлежит госдолг.
«Сегодня он принадлежит в России преимущественно отечественным компаниям и банкам. Не дай бог, если ситуация изменится, и часть долга будет переоформлена на зарубежных владельцев. Вот тогда у нас возникнут действительно непростые времена, потому что те же владельцы могут потребовать досрочно погасить этот долг», - отметил собеседник НСН.
Кричевский также подчеркнул, что уровень госдолга не должен превышать текущую инфляцию.
«В нынешних условиях - не выше 6%, потому что их можно будет погасить в течение года за счет той же самой инфляции. Во всех остальных случаях, как говорится, долг берешь на время, а отдаешь навсегда. Даже 15% ВВП, которые у нас сейчас есть, уже слишком много. Россия могла бы погасить госдолг за счет эмиссии, печатания денег, но это не наш путь. Мы гасим из доходов бюджета, и тратим на это с каждым годом все больше. Хотя эти деньги могли бы пойти на учителей, врачей, на культуру, на специальную военную операцию, наконец. Тем не менее, мы раздуваем госдолг, считая, что это благо. Естественно, берут нынешние власти, а отдавать придется нашим детям и внукам», - констатировал экономист.
Он также отметил, что ситуация с госдолгом не влияет напрямую на финансирование СВО.
«Здравые люди абсолютно правы, когда говорят о том, что финансировать спецоперацию можно 10, 15, 20 лет. Это делается не за счет фонда национального благосостояния, а за счет других ресурсов, и может продолжаться неопределенно долгое время. Финансовые ресурсы на неё генерируются ежегодно. В этом мире вечны только две сущности – смерть и налоги. Я бы добавил - тарифы и сборы», - заключил Никита Кричевский.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что сейчас госдолг России достиг 15% валового внутреннего продукта, и повышать его выше 20% власти не планируют. Он подчеркнул, что с нынешним уровнем ключевой ставки платежи по облигациям федерального займа и так достаточно высоки.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложила коллегам сначала проводить расчеты, а потом выдвигать те или иные инициативы.
