По его словам, важно также, кому принадлежит госдолг.

«Сегодня он принадлежит в России преимущественно отечественным компаниям и банкам. Не дай бог, если ситуация изменится, и часть долга будет переоформлена на зарубежных владельцев. Вот тогда у нас возникнут действительно непростые времена, потому что те же владельцы могут потребовать досрочно погасить этот долг», - отметил собеседник НСН.

Кричевский также подчеркнул, что уровень госдолга не должен превышать текущую инфляцию.

«В нынешних условиях - не выше 6%, потому что их можно будет погасить в течение года за счет той же самой инфляции. Во всех остальных случаях, как говорится, долг берешь на время, а отдаешь навсегда. Даже 15% ВВП, которые у нас сейчас есть, уже слишком много. Россия могла бы погасить госдолг за счет эмиссии, печатания денег, но это не наш путь. Мы гасим из доходов бюджета, и тратим на это с каждым годом все больше. Хотя эти деньги могли бы пойти на учителей, врачей, на культуру, на специальную военную операцию, наконец. Тем не менее, мы раздуваем госдолг, считая, что это благо. Естественно, берут нынешние власти, а отдавать придется нашим детям и внукам», - констатировал экономист.

Он также отметил, что ситуация с госдолгом не влияет напрямую на финансирование СВО.