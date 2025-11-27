«Лимиты для банкоматов связаны с мошенниками, когда лицо под контролем мошенников снимает собственные деньги со счета через банкомат. Именно для этого Банк России перевел канал получения крупных сумм на кассу. Теперь всегда проводится беседа с операционистом банка. Человека фактически «охлаждают», несколько минут с ним беседуют, смотрят, как он себя ведет, наблюдают, звонит ли ему кто-то в этот момент. Это теперь целый регламент, но не одобрение, просто проверка. Спрашивают не про цель снятия, а снимаете ли вы для себя и не просил ли вас кто-то. Это иногда помогает и человек рассказывает, что его попросили снять. Тогда подключается служба безопасности, принимаются меры», - отметил он.

По его словам, «ошибки» при переводе онлайн возможны, но без этого не удалось бы спасти миллионы граждан.

«Если говорим про онлайн-операции, банк может выявить нехарактерные для вас операции. В этом случае блокируются карты, не сами счета. Если вы неожиданно собираете с разных своих счетов средства, банк может приостановить операцию. Есть база мошенников Банка России. Если такому лицу вы переводите деньги, тут же перевод будет приостановлен, вам сообщат о мошенничестве. Это занимает от четырех часов до двух суток, зависит от суммы. Это иногда неудобно, но это защита потребителей, не нарушение их прав. Бывает так, что человек сам совершает нетипичную для себя операцию, тогда она тоже блокируется. Конечно, тут бывают ошибки, система тонкостей не может учесть. Без этого не получается. Много лет этой системы не было, наши граждане лишались миллионов рублей», - заключил собеседник НСН.

Предложенные Госдумой лимиты на число банковских карт в одни руки - весьма либеральные, поскольку обычному человеку для жизни не нужно более пяти банковских карт в целом в двух-трех банках. Об этом НСН рассказал кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

