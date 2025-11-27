Без ошибок не получится: Как банки проверяют подозрительные операции
Андрей Емелин заявил НСН, что все крупные операции с наличными сегодня переведены в кассы банков, чтобы избежать мошенничества.
В случае нетипичной операции банк имеет право заблокировать карту пользователя на несколько часов или суток, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Осенью 2025 года банки стали обновлять лимиты выдачи наличных в банкоматах из-за усиления мер противодействия мошенникам и требований Банка России по управлению операционными рисками. Обычно такие лимиты по дебетовой карте равны от 100 тыс. до 300 тыс. руб. в сутки и до 3 млн руб. в месяц. При этом премиальные клиенты могут снимать более крупные суммы, а при подозрительных операциях банки способны установить лимит до 50 тыс. на 48 часов, пишет РБК. Емелин объяснил, как работает система «охлаждения» сегодня.
«Лимиты для банкоматов связаны с мошенниками, когда лицо под контролем мошенников снимает собственные деньги со счета через банкомат. Именно для этого Банк России перевел канал получения крупных сумм на кассу. Теперь всегда проводится беседа с операционистом банка. Человека фактически «охлаждают», несколько минут с ним беседуют, смотрят, как он себя ведет, наблюдают, звонит ли ему кто-то в этот момент. Это теперь целый регламент, но не одобрение, просто проверка. Спрашивают не про цель снятия, а снимаете ли вы для себя и не просил ли вас кто-то. Это иногда помогает и человек рассказывает, что его попросили снять. Тогда подключается служба безопасности, принимаются меры», - отметил он.
По его словам, «ошибки» при переводе онлайн возможны, но без этого не удалось бы спасти миллионы граждан.
«Если говорим про онлайн-операции, банк может выявить нехарактерные для вас операции. В этом случае блокируются карты, не сами счета. Если вы неожиданно собираете с разных своих счетов средства, банк может приостановить операцию. Есть база мошенников Банка России. Если такому лицу вы переводите деньги, тут же перевод будет приостановлен, вам сообщат о мошенничестве. Это занимает от четырех часов до двух суток, зависит от суммы. Это иногда неудобно, но это защита потребителей, не нарушение их прав. Бывает так, что человек сам совершает нетипичную для себя операцию, тогда она тоже блокируется. Конечно, тут бывают ошибки, система тонкостей не может учесть. Без этого не получается. Много лет этой системы не было, наши граждане лишались миллионов рублей», - заключил собеседник НСН.
Предложенные Госдумой лимиты на число банковских карт в одни руки - весьма либеральные, поскольку обычному человеку для жизни не нужно более пяти банковских карт в целом в двух-трех банках. Об этом НСН рассказал кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Красноармейск и Димитров полностью окружены
- Потусторонний магнит: Сериал «Очень странные дела» сравнили с «Гарри Поттером»
- Путин допустил, что «слитые» телефонные разговоры по Украине являются фейками
- Суматоха и нюансы: Зачем артисты указывают в райдере необычные требования
- Путин объяснил, когда Россия прекратит боевые действия на Украине
- Без ошибок не получится: Как банки проверяют подозрительные операции
- «Не бьет по карману»: Скандал с Дибровым не повредил его репутации
- Путин: Россия ждет делегацию США на следующей неделе
- Досадно, но ладно: Кому продадут российскую рыбу вместо Южной Кореи
- Путин: ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru