Власти Белоруссии объявили об амнистии еще 123 политзаключенных
13 декабря 202516:36
Власти Белоруссии приняли решение об освобождении ещё 123 политических заключённых.
В официальном сообщении указывается, что амнистия проведена «в рамках достигнутых договорённостей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе».
В числе освобождённых оказалась известная представительница белорусской оппозиции Мария Колесникова.
Ранее депутаты палаты представителей Белоруссии в двух чтениях одобрили законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
