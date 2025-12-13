Власти Белоруссии объявили об амнистии еще 123 политзаключенных

Власти Белоруссии приняли решение об освобождении ещё 123 политических заключённых.

В официальном сообщении указывается, что амнистия проведена «в рамках достигнутых договорённостей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе».

В числе освобождённых оказалась известная представительница белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Ранее депутаты палаты представителей Белоруссии в двух чтениях одобрили законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
