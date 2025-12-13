Крыша аквапарка загорелась в Суздале
В Суздале (Владимирская область) загорелся аквапарк — возгорание возникло на крыше здания. Информацию подтвердил пресс‑центр регионального управления МЧС России.
Инцидент произошёл сегодня в 13:20. Огонь распространился на кровлю сооружения, расположенного по адресу: улица Коровники, дом 45. Спасательные службы оперативно прибыли на место и приступили к тушению.
Для борьбы с пламенем задействовали 29 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники. Пожарным удалось взять огонь под контроль — площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В ходе происшествия из здания эвакуировали 210 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее пожар произошел на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
