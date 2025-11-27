Россияне рассказали о главных финансовых страхах в 2026 году

Издание ссылается на опрос финансового бутика Rodin.Capital, согласно которому 59% респондентов беспокоит инфляция, уровень которой кратно превышает скорость роста доходов.

Ещё 49% опрошенных боятся, что в следующем году не смогут делать накопления и сбережения, в том числе создать финансовую подушку безопасности. Невозможность совершить крупную покупку, в том числе в кредит, пугает 32% респондентов. При этом вопрос погашения ранее взятых на себя долговых обязательств волнует 31% россиян.

Кроме того, 29% участников опроса сомневаются, что в следующем году смгут сохранить прежний уровень жизни, а 14% боятся, что не смогут оплатить обучение своих детей.

Авторы исследования добавили, что в опросе приняли участие почти четыре тысячи россиян в возрасте от 21 до 61 года. Из них 91% волнует их финансовое состояние и стабильность, при этом 41% признались, что не видят перспектив для роста доходов.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, что личные сбережения есть у 50% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

