Россияне рассказали о главных финансовых страхах в 2026 году
Снижение уровня дохода в 2026 году и возникновение из-за этого сложностей финансового характера является главным финансовым страхом 83% россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Издание ссылается на опрос финансового бутика Rodin.Capital, согласно которому 59% респондентов беспокоит инфляция, уровень которой кратно превышает скорость роста доходов.
Ещё 49% опрошенных боятся, что в следующем году не смогут делать накопления и сбережения, в том числе создать финансовую подушку безопасности. Невозможность совершить крупную покупку, в том числе в кредит, пугает 32% респондентов. При этом вопрос погашения ранее взятых на себя долговых обязательств волнует 31% россиян.
Кроме того, 29% участников опроса сомневаются, что в следующем году смгут сохранить прежний уровень жизни, а 14% боятся, что не смогут оплатить обучение своих детей.
Авторы исследования добавили, что в опросе приняли участие почти четыре тысячи россиян в возрасте от 21 до 61 года. Из них 91% волнует их финансовое состояние и стабильность, при этом 41% признались, что не видят перспектив для роста доходов.
Ранее аналитический центр ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, что личные сбережения есть у 50% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
