Товарный поезд сошел с рельс после столкновения с локомотивом под Пензой

В результате инцидента несколько товарных вагонов сошли с рельсов.

По информации железнодорожников, происшествие не привело к пострадавшим. Однако из‑за аварии ожидается задержка пассажирских поездов. Для ликвидации последствий на место направлены три восстановительных поезда.

Ранее два человека погибли при сходе подвижного состава на железной дороге в Приамурье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

