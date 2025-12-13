Товарный поезд сошел с рельс после столкновения с локомотивом под Пензой
На станции Чаис в Пензенской области произошло столкновение грузового поезда с локомотивом, сообщили в пресс‑службе Куйбышевской железной дороги.
В результате инцидента несколько товарных вагонов сошли с рельсов.
По информации железнодорожников, происшествие не привело к пострадавшим. Однако из‑за аварии ожидается задержка пассажирских поездов. Для ликвидации последствий на место направлены три восстановительных поезда.
Ранее два человека погибли при сходе подвижного состава на железной дороге в Приамурье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
