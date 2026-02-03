СМИ: Сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, предположительно погиб в ходе вооруженных столкновений к югу от Триполи, сообщает ливийский портал Abaad News со ссылкой на источники.
По данным издания, столкновения произошли в районе Аль-Хаммада. Источники утверждают, что Сейф аль-Ислам Каддафи стал жертвой боевых действий в этом районе. Как пишет Abaad News, информацию о его гибели подтвердил советник сына бывшего ливийского лидера.
Сейф аль-Ислам Каддафи — один из сыновей бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. После свержения его отца в 2011 году он был задержан вооруженными формированиями, позднее освобожден и долгое время находился вне публичного поля.
Международный уголовный суд ранее обвинял его в преступлениях против человечности, связанных с событиями ливийского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
