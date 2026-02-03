СМИ: Сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи

Сейф аль-Ислам Каддафи — один из сыновей бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. После свержения его отца в 2011 году он был задержан вооруженными формированиями, позднее освобожден и долгое время находился вне публичного поля.

Международный уголовный суд ранее обвинял его в преступлениях против человечности, связанных с событиями ливийского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

