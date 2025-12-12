В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах
Инициатива банков об ограничении скидок на маркетплейсах противоречит интересам большинства потребителей. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
По его словам, спор по теме скидок, разгоревшийся между банками и маркетплейсами, носит преимущественно корпоративный характер.
Депутат отметил, что некоторые финансовые организации, которые не смогли построить конкурентоспособный маркетплейс, решили оказывать давление на конкурентов.
«Я против внесения изменений в законодательство для ограничения скидок... это не отвечает интересам большинства граждан», - заключил Горелкин.
Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что у банков есть свои торговые платформы, а претензии к маркетплейсам говорят об их желании избавиться от конкурентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
