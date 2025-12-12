В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах

По его словам, спор по теме скидок, разгоревшийся между банками и маркетплейсами, носит преимущественно корпоративный характер.

Депутат отметил, что некоторые финансовые организации, которые не смогли построить конкурентоспособный маркетплейс, решили оказывать давление на конкурентов.

«Я против внесения изменений в законодательство для ограничения скидок... это не отвечает интересам большинства граждан», - заключил Горелкин.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что у банков есть свои торговые платформы, а претензии к маркетплейсам говорят об их желании избавиться от конкурентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».