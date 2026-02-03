Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в среду
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби остаются в силе, и в среду туда прибудут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, Уиткофф и Кушнер примут участие в очередном раунде переговоров, который пройдет в формате встречи представителей трех сторон.
Она подтвердила, что визит запланирован на ближайшую среду.
Левитт также отметила, что предыдущие трехсторонние переговоры, состоявшиеся в Абу-Даби, имели «историческое значение», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи
- Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в среду
- Карлсен уступил российскому гроссмейстеру на онлайн-турнире
- Опрос ВЦИОМ показал масштаб неоплаченных переработок в России
- Кинолог объяснил, как уберечь питомцев от попадания к живодерам
- Ракетный удар повредил инфраструктурный объект в Белгородской области
- Силы ПВО за шесть часов сбили 16 украинских беспилотников
- «Выздоравливают до 80%»: Как спастись от рака молочной железы
- СМИ: Иран потребовал перенести переговоры с США из Стамбула в Оман
- Путин назвал ускорение инфляции в начале года временным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru