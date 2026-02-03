Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в среду

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби остаются в силе, и в среду туда прибудут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Уиткофф и Кушнер примут участие в очередном раунде переговоров, который пройдет в формате встречи представителей трех сторон.

Зеленский анонсировал отдельные переговоры Украины и США в Абу-Даби

Она подтвердила, что визит запланирован на ближайшую среду.

Левитт также отметила, что предыдущие трехсторонние переговоры, состоявшиеся в Абу-Даби, имели «историческое значение», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
